Os diretórios do Partido Democratas-DEM e do Partido Social Cristão-PSC em Carnaubais publicaram editais comunicando e convidando seus filiados para as convenções, no dia 12 de setembro, onde vão apresentar a nominata para vereador e a chapa a chapa Marineide Diniz, prefeita e Júnior Benevides, vice-prefeito.

Confira os editais:.

(Visited 1 times, 1 visits today)