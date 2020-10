Carnaubais: Marineide assume pela segunda vez a prefeitura cortando regalias do gabinete do prefeito e entregando ambulâncias

A população do município de Carnaubais presenciou em menos de 60 dias, a alternância no comando do poder executivo, por duas vezes, com o afastamento do Prefeito Thiago Meira (PL) pela justiça e a posse da vice-prefeita Marineide Diniz (DEM), que assumiu a prefeitura no início da tarde desta quinta-feira, 08, já anunciando medidas administrativas de contenção de despesas.

No seu discurso de posse, Marineide Diniz anunciou como primeira medida que estará abrindo mão do carro oficial alugado para o gabinete do prefeito e do abastecimento de combustível para o seu carro particular. “Senhores vereadores, a vocês dou a garantia que este município tem a partir de hoje, um governo de diálogo, respeito, honestidade e zelo com o dinheiro público”, disse.

Ainda no seu discurso de posse, a prefeita recém-empossada anunciou que estará destinando duas ambulâncias para assistir os moradores de Entrocamento, Vila Nova e adjacências. “Uma terceira ambulância vai chegar ainda amanhã no Assentamento Canto Cumprido, atendendo também os moradores dos demais assentamentos”, disse.

A posse de Marineide Diniz, que é candidata à prefeita do município, aconteceu na Câmara Municipal, com a presença de três, dos nove vereadores. O líder político Dinarte Diniz, esposo da prefeita, prestigiou o ato solene na plateia, junto à militância que acompanha a candidata e do candidato a vice-prefeito na chapa do DEM, Júnior Benevides (PSD) e familiares.

