Carnaval com dinheiro no Bolso! Prefeitura de Guamaré efetua pagamento de Servidores

O prefeito Adriano Diógenes determinou à Secretaria de Administração e Finanças que fizesse todos os esforços dentro da legalidade e antecipasse o salário dos servidores municipais referente ao mês de fevereiro, mesmo tendo até o quinto dia útil do mês subsequente para efetuá-lo.

A medida considera o período carnavalesco, e às vésperas ainda, a Prefeitura de Guamaré creditou desde as primeiras horas da tarde de hoje (21), o pagamento dos servidores. Desta forma, o governo continua mantendo a regularidade no pagamento dos salários dos funcionários públicos do município.

Transparência, respeito com o dinheiro público e, acima de tudo, fé em Deus tem sido a regra para que o governo continue tocando obras e mantendo o compromisso com os seus servidores.

