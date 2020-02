Carnaval com diversão e segurança é em Guamaré

Quem imaginava que o carnaval de Guamaré iria ser um fracasso quebrou a cara. É que contando com o nosso povo alegre, e muitos foliões que vieram passar os dias do rei momo na cidade, o carnaval está sendo considerado um sucesso absoluto, um Record de público.

Um espetáculo onde os protagonistas estão sendo os próprios foliões, aos poucos, eles foram se juntando aos blocos, e de uma simples festa se tornou numa multidão de crianças, jovens e idosos cantando e dançando ao som dos paredões as musicas que estão na boca do povo.

Difícil para alguns bons Narcisismo da nossa política partidária em Guamaré, que acham feio o que não é espelho, que acham feio o que não nasceu a partir deles, mas em seus íntimos, estes reconhecem sim, que o carnaval de 2020 em Guamaré, está sendo grandioso e bem organizado, um carnaval feito exclusivamente pelo o povo.

O Carnaval de todos os blocos, promovido por uma multidão de foliões que invadiram a Avenida Monsenhor José Tibúrcio, um carnaval que tem as marcas da alegria, da paz e da segurança. A avenida contou com público de dar inveja a muitos outros eventos que tiveram artistas de renome nacional.

O carnaval feito com mais carinho por cada bloco, aprovado por todos pela irreverência, muita alegria e gente bonita foi assim neste segundo dia de folia. A presença do Prefeito Adriano Diógenes meio do povo tem sido uma gás a mais para os foliões. A segurança ficou por conta da Policia Militar, Polícia Civil, Guardar Municipal e Defesa Civil, que mantiveram a ordem durante todo o percurso e pós-percurso.

