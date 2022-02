Carnaval com sabor de saudade do tradicional Mela-Mela nas ruas de Guamaré

Guamaré vive um carnaval marcado pela saudade… Saudade do tradicional mela-mela, dos paredões de som, do brilho das fantasias, do sorriso estampado no rosto de cada cidadão, das ruas lotadas de foliões e da alegria do nosso povo, uma marca inegável neste período carnavalesco.

Saudade do reinado de Momo, com o coordenador do Mel no meio da folia, Hélio Willamy, fantasiado de alegria no meio do povão.

E como não lembrar da equipe de apoio que fazia tudo acontecer nos bastidores, das cores e da magia do período mais feliz do ano, mas foi preciso mais uma vez dar uma pequena pausa.

Hélio é um líder político presente ao lado da sua gente e hoje bateu saudade em muitos amigos, saudade do homem que brinca o carnaval no meio de seu povo durante todo o percurso.

Um folião-político que não precisa de mandato para estar presente ao lado do seu povo, que o reconhece como um líder nato e carismático.

Para o folião mais apaixonado pelo carnaval de Guamaré ficar mais um ano sem pular nas ruas da cidade, no tradicional mela-mela, é motivo de lamento e saudade nas redes sociais e grupos de whatsapp.

Pandemia

Estamos em mais um ano de vazio e silêncio, devido às restrições da Covid. O desejo é enorme pela diversão no meio do povo, mas com a vacina e a prevenção tudo isso vai passar, e em breve voltaremos à normalidade.