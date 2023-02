Carnaval de Guamaré: O corpo se mexe queira você ou não!

Quem tinha vergonha acabou perdendo nesta segunda-feira de carnaval em Guamaré com os sons dos paredões e do trio elétrico.

Na concentração no centro da cidade, ou no arrastão no meio do povo, ninguém conseguiu segura a pancada. A boa música fez com que todos que iam chegando caíssem logo na folia.

Não dá para ignorar o som dos paredões e do trio elétrico, o corpo se mexe queira você ou não.

O som é bom com o cantor Pedro Luccas, o cara canta e encanta. Ele desceu do trio e foi cantar junto dos foliões com pé no chão.