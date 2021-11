Carnaval Fora de Época: Arthur e Eliane levam milhares de pessoas às ruas no comício da vigília em Guamaré

Os eleitores de Guamaré anteciparam a festa da vitória do candidato a prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), e vice Eliane Guedes (MDB), quando uma grande multidão invadiu as ruas da cidade, saindo da arena de eventos do conjunto Vila Maria em passeata até na orla da praia aratuá onde foi realizado o comício da vigília em plena quinta-feira, 04.

A população deu uma grande demonstração de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo o ex-prefeito Hélio Willamy à frente da prefeitura, num movimento que inundou e coloriu de vermelho a cidade numa festa democrática.

Usou da palavra o candidato a prefeito Arthur Texeira, sua vice, Eliane Guedes, o atual prefeito Eudes Miranda, o líder politico Hélio Willamy, o vereador Edinor Albuquerque, os deputados federais do RN, Rafael Motta e Walter Alves, o deputado estadual Hermano Morais.

Um palanque montado na orla da praia aratuá que reuniu todos os que trabalham e buscam o bem para Guamaré.

A movimentação politica liderada por Hélio, Eudes, Arthur e Eliane nas ruas da cidade mais parecia um carnaval fora de época. Uma vigília que consagra a campanha vitoriosa do MDB e PSB.

Em sua fala. Hélio fez um agradecimento especial a sua família, aos ex-prefeitos que estavam no palanque, à equipe de campanha, aos vereadores, ao prefeito Eudes Miranda, as lideranças políticas, em espacial ao povo que estão juntos na luta, e pediu desculpas a quem não pode visitar, mas pediu o voto no domingo no 40, em Arthur e Eliane.

Ao final, o candidato a prefeito Arthur Teixeira, agradeceu à população pelo carinho e a presença na grande vigília da coligação Esperança Renovada. “Estou muito feliz nesta noite, estou feliz com a nossa campanha. O sentimento da população é sentido nas ruas, em cada visita, em cada abraço, em cada gesto de gratidão. Estamos muito confiantes com uma grande vitória no próximo dia 07. Peço que até lá, cada um de vocês consiga mais um voto de confiança, para fazer de Arthur e Eliane, prefeito e vice de Guamaré”. Comentou.

