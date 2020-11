Carnaval Fora de Época: Vigília consagra campanha vitoriosa de Hélio e Pretinha em Guamaré

Os eleitores de Guamaré anteciparam a festa da vitória do candidato a prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, e vice Pretinha (MDB), quando uma grande multidão invadiu as ruas de Guamaré saindo do largo do conjunto Vila Maria em passeata e comício na orla da praia aratuá em plena quinta-feira, 12.

A população de Guamaré deu grande demonstração de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo o ex-prefeito Hélio à frente da prefeitura, num movimento que inundou e coloriu de verde a cidade numa festa democrática.

Usou da palavra o candidato a prefeito Hélio, sua vice, Pretinha, o atual prefeito Adriano Diógenes, vereadores da coligação “Esperança Renovada”. Um palanque montado que reuniu todos os que trabalham e buscam o bem para Guamaré.

A movimentação politica liderada por Hélio e Pretinha nas ruas da cidade mais parecia um carnaval fora de época. Uma vigília que consagra a campanha vitoriosa do MDB.

Em sua fala. Hélio fez um agradecimento especial a sua família, ao prefeito Adriano Diógenes, a sua equipe de campanha, aos candidatos a vereador, aos ex-prefeitos e lideranças políticas, em espacial ao povo e a nação bacurau que estão juntos na luta, e pediu desculpas a quem não pode visitar, mas, no domingo vote no 15, em Hélio e Pretinha.

