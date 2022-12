Carreta carregada de combustível tomba e interdita RN 401 em Guamaré

Mais um acidente é registrado no inicio da tarde de hoje (08), na RN 401 – João Pedro Filho, entre a sede e a comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré, envolvendo uma carreta tanque carregada de combustível de placa OGH 7I81, que deixou o motorista em estado grave e um prejuízo irreparável.

O motorista foi identificado por Genival Cipriano da Silva, ele foi socorrido às presas ao Hospital Manoel Lucas de Miranda, mas devido aos ferimentos foi transferido para o hospital Walfredo Gurgel em Natal. A RN está interditada nos dois sentidos.

A carreta tinha sido carregada com Álcool em Pernambuco e vinha com destino à cidade de Guamaré, e antes de chegar a BAGAM no polo da Petrobrás, especificamente na RN 401, o motorista perdeu completamente o controle da direção do veículo, devido aos buracos e as péssimas condições da rodovia.

Sem acostamento na via, testemunhas afirmaram que o motorista saiu da pista e tombou numa ribanceira para não bater de frente com outro veiculo que vinha em mão oposta.

As causas do acidente serão investigadas pelo os órgãos responsáveis. O veiculo continua as margens da estrada, e segundo informações há vazamento de álcool do tanque no local, há risco iminente de explosão.

Os carros estão trafegando por um desvio numa estrada carroçal para chegar a BR 406 ou ao distrito de Baixa do Meio. Há motoristas que estão trafegando pela estrada do óleo.

O corpo de bombeiro do Polo da Petrobras em Guamaré foi acionado, assim como a Guarda Civil Municipal e a Policia Militar, a GM continua isolando o local.

Todos os procedimentos e providências estão sendo tomadas pela empresa, e pelos os departamentos de segurança para evitar danos ao meio ambiente e alguma explosão.

Os demais motoristas de caminhões e carretas que usam diariamente a rodovia, pararam para socorrer o companheiro de estrada.

A revolta era visível dos motoristas que vivem cobrando melhorias, e denunciando todos os dias as más condições desta estrada que é de responsabilidade do governo do estado.

Nota do Blog: Oremos meus irmãos!