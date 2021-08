Carreta tomba e motorista fica preso às ferragens na RN-401 em Guamaré

Um acidente ocorrido no inicio da tarde de hoje (18), na RN 401, entre Baixa do Meio e a comunidade de Salina da Cruz, distrito de Guamaré, envolvendo uma carreta modelo baú, de cor branca, carregada de caixas com gelo, deixou o motorista preso nas ferragens e com ferimentos.

Segundo as primeiras informações, o motorista perdeu o controle da direção do veículo na curva, saiu da pista e tombou numa ribanceira próxima ao lixão. Testemunhas afirmaram que o destino do veiculo seria carregar no viveiro de camarão.

Com o acidente a carreta ficou completamente destruída.

O corpo de bombeiro do Polo da Petrobras em Guamaré foi acionado. A Polícia Militar e a Guarda Municipal se encontram no local, realizando os procedimentos de praxe.

Antes de concluir a matéria, o blog foi informado que o motorista foi retirado das ferragens, e socorrido ao Hospital Manoel Lucas de Miranda.