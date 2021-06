Cartão Renda Cidadã: Na gestão do prefeito Eudes Miranda mais famílias foram incluídas

Na atual gestão, mais 100 famílias foram incluídas no programa de renda mínima e segurança alimentar da Prefeitura de Guamaré. O Renda Cidadã é gerenciado pela Secretaria de Assistência Social e atende em média 2 mil famílias com crédito para aquisição de alimentos no comércio local.