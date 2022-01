Cartão Renda Cidadã: Prefeito Arthur Teixeira mantém uma conquista do povo!

Desde as primeiras horas da tarde desta quarta-feira (19), que o crédito dos cartões do programa Renda Cidadã, já está liberado para compras de gêneros alimentícios no comércio local.

O prefeito Arthur Teixeira autorizou o pagamento referente ao mês de Janeiro, garantindo segurança alimentar para quem precisa desse importante benefício social, assegurado por lei.

O novo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) beneficia inúmeras famílias em vulnerabilidade social. O crédito só pode ser gasto no município na rede credenciada.