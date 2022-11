Carteira de identidade continua sendo emitida pela Câmara de Guamaré a população

A Câmara Municipal de Guamaré comunica a toda população que o serviço de emissão da Carteira de Identidade (RG), continua sendo emitida na escola do legislativo, localizada no centro de Guamaré a população.

Os cidadãos que moram no distrito de Baixa do Meio e comunidades vizinhas, que estão precisando do serviço, devem procurar o anexo da câmara em Baixa do Meio, localizado na vila nova ao lado do posto JM, das 7hs ás 13hrs, e de 13hrs á 19hrs para mais informações.

A ação, que é fruto de um convênio entre o legislativo municipal, Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e a Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte (FECAM–RN).

O convênio busca viabilizar a população acesso ao documento civil básico de extrema importância para identificação pessoal e primordial para qualquer cidadão.