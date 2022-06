Carteira de Pesca: Suspensas 1.028 licenças de pescadores profissionais Artesanais

A Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinaram a suspensão de 1.028 e o cancelamento de 4.280 Licenças de Pescadores Profissionais Artesanais inscritos no Registro Geral da Atividade Pesqueira.

A decisão foi tomada após uma análise sobre possíveis inserções e reinserções de licenças de pescadores profissionais no sistema, além de indícios de fraudes e irregularidades.

A suspensão e cancelamento das licenças com indício de irregularidade segue as recomendações dos órgãos de controle sobre a necessidade de auditoria e saneamento do Sistema Informatizado do Registro da Atividade Pesqueira.

Segundo a Secretaria de Aquicultura e Pesca, a ação visa inibir os prejuízos que esses registros possivelmente irregulares podem gerar, especialmente em relação ao recebimento indevido de benefícios voltados à categoria.