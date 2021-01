Casa Lotérica abre nesta segunda-feira em novo horário de atendimento ao público

A lotérica MARÉ DA SORTE abre nesta segunda-feira (18), em novo horário de atendimento ao público das 07:00h às 17:00h de segunda à sexta, sem intervalo para o almoço.

Aos sábados das 08:00h às 12:00h, oferecendo todos os serviços que o cidadão mais precisa no seu dia a dia.

Entre as operações que podem ser realizadas está a consulta de saldo e extrato de contas da Caixa, do FTGS, do PIS e de aplicações.

Você poderá efetuar saques e depósitos em conta corrente e poupança da Caixa.

Na lotérica, o cidadão também pode pagar tributos municipais, estaduais e federais, contas de água, luz e telefone e boletos de cobranças bancárias, e ainda podem receber benefícios do INSS e de programas sociais do governo federal.

O estabelecimento também oferecem os jogos: Mega-Sena, Loto fácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania, TimeMania, Loteca, Lotogol, Loteria Instantânea e Loteria Federal. A casa lotérica Maré da Sorte, fica localizada à Dinarte Mariz, bem no Centro da Cidade.

