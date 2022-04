Casas de programa social estão sendo vendidas a preço de bolo em Guamaré

Muitas famílias carentes que residem no município de Guamaré conseguiram com muito esforço realizarem o sonho da casa própria. Um dos mais cobiçados por muitos que atenderam os critérios sociais da prefeitura através da secretaria de assistência social.

Do outro lado

Quem conquista este sonho prefere desfazer no estalar de dedos, de um bem tão importante que muitos até hoje não conseguiram adquirir apesar dos apelos e esforços. Há quem afirme que existem muitas casas até fechadas nos conjuntos sem moradores.

A denúncia que chegou ao blog é grave, gravíssima, com fotos, nomes dos beneficiados que venderam as casas a terceiros por um valor insignificante, ou seja, a preço de bolo.

Um casa que custou aos cofres públicos para construir por cerca de 50 mil reais, estão sendo vendidas por 3 mil reais a vista. Outras estão sendo trocadas por moto e animais de criação.

Comércio Ilegal

Este comércio ilegal está acontecendo com frequência nos conjuntos habitacionais Raimundo Avelino, em Baixa do Meio, Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Salina da Cruz, e especial no conjunto Paulo Bento, localizados na entrada da cidade, e isto é crime.

Comerciantes

Sem uma fiscalização mais rígida por parte da prefeitura aos usuários que ganharam as casas, há quem afirme que entre os compradores, existem até comerciantes bem conhecidos na cidade comprando os imóveis do programa social.

As casas deveriam ter sido destinadas e entregues às famílias que se enquadrassem no perfil das que se encontra em vulnerabilidade social e econômica, o acesso ao direito à moradia digna.

Nota do Blog – I

As pessoas precisam entender que a participação delas em programa social só acontece uma vez na vida, ou seja, independentemente de morar ou vendar a casa, o beneficiário nunca mais participará do programa vendendo o bem que foi adquirido.

Nota do Blog – II

O nome de quem recebeu o imóvel está cadastrado no CadÚnico e no CadMut. Além disso, a pessoa só se torna proprietária da casa de fato depois de 10 anos.

Nota do Blog – III

O poder público tem autonomia para tomar qualquer providência quanto à venda dos imóveis ilegalmente.

Nota do Blog – IV

Quem não tem interesse em ocupar o imóvel deve devolver a prefeitura municipal que coordena o programa no município, através da secretaria de assistência social, e não vender ou trocar como está acontecendo sobre os olhos de quem deveria já ter tomado uma providência.

Não é de hoje que isto vem acontecendo em Guamaré. Cadê o setor da secretaria de assistência social responsável pelas as casas?

Nota do Blog – V

Quando o beneficiário vende esse imóvel está negociando o que ainda não é dele, cometendo assim um crime de estelionato.

Isso é tratado, inclusive, pelo Ministério Público, por se tratar de crime contra o sistema financeiro, tendo uma aplicação administrativa e criminal.

Nota do Blog – VI

Depois disso, o imóvel será colocado à disposição de outras pessoas que estão esperando no cadastro, e que de fato precisa de uma moradia para viver com sua família.

Nota do Blog – VII

Como fazer uma pergunta ao poder público não ofende e não é pecado, a população gostaria de saber o que está sendo feito pelo o setor competente para evitar essa injustiça social?

Nota do Blog – VIII

Os órgãos fiscalizadores precisam evitar que novas casas dos conjuntos habitacionais sejam negociadas, alugadas ou vendidas a comerciantes, terceiros, e até através de grupos de WhatsApp a preço de bolo.

Nota do Blog – IX

Oremos irmãos!!!