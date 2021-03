Caso de Polícia: Bandidos roubam cabos de internet e causam transtornos à população de Barreiras e Diogo Lopes

Durante a madrugada de hoje (27), a empresa de provedor de internet SS TELECOM, foi mais uma vez prejudicada, e em consequência todos os seus usuários também foram vítimas de atos de vandalismo.

Criminosos cortaram uma grande parte de extensão do fio de fibra da rede levando a perca de sinal para todos os seus assinantes de Barreiras e Diogo Lopes, distrito de Macau. Na comunidade, não posto policial, e os bandidos se aproveitam dessa ausência e da madrugada para cometer delitos.

A falta de segurança nas comunidades é preocupante quando se trata que essas ações objetivam prejudicar a população que precisam do serviço de internet para se comunicar até com a própria policia, causando um prejuízo irreparável aos usuários e a empresa prestadora do serviço.

Um ato criminoso dessa natureza pode representar a maldade alheia, feitas por pessoas então “desconhecidas”. A empresa registrou BO na delegacia, e a polícia investigativa já caiu em campo diante das informações de denuncias, câmaras de seguranças ajudarão a identificar o grupo criminoso.

Segundo o proprietário da empresa SS TELECOM, “Não é a primeira vez que isto acontece, só esta semana cortaram os cabos de fibra duas vezes só nesta mediação de Barreiras e Diogo Lopes, esperamos que a polícia possa dar uma resposta em tempo para evitar que a empresa e a população sejam de novo prejudicadas”. Comentou.

Após a constatação do corte e roubo nos cabos de fibra, os técnicos da empresa estão desde as primeiras horas do dia de hoje no local, calculando o prejuízo e trabalhando para que os serviços sejam normalizados até o final do dia.

A população podem ajudar denunciando a policia os criminosos, através do 190 da PM Central. Ou (84) – 996918880 Policia Militar de Macau – (84) 35216475 Polícia Civil de Macau – (84) 99936-9126 Polícia Militar de Guamaré – Sua identidade será preservada no mais absoluto sigilo.

