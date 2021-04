Caso de Polícia: Criminosos invadem propriedade rural na comunidade de Lagoa Seca e causam terror e destruição

Um agricultor de 88 anos, mas conhecido por Chico Panema, foi surpreendido no ultimo final de semana com sua família ao perceber que bandidos haviam invadido sua propriedade rural, localizada na comunidade de Lagoa Seca em plena luz do dia.

Os criminosos chegaram num carro provavelmente numa caminhonete, e levaram um portão de ferro, e ainda destruíram quase 100 metros de cerca nova. Cortaram todo o arrame deixando no local as marcas da crueldade humana com a destruição.

Ao perceber que a propriedade estava sendo invadida, a família se trancou em sua e de logo ligou para a polícia.

A população da comunidade tem reclamado da falta de segurança no distrito que cresce a cada dia. É preocupante quando se trata que essas ações objetivam prejudicar exclusivamente uma família que vive da agricultura a mais de 30 anos no distrito.

A família registrou BO na delegacia, e a polícia investigativa já caiu em campo ouvindo testemunhas e juntando informações que leve a prisão dos criminosos. A POLÍCIA deve nos próximos dias dá uma resposta rápida ao caso.

Câmaras de seguranças das mediações de ponta de salina e do distrito de Lagoa Seca também ajudarão a identificar o grupo criminoso. Imagens de dias anteriores e do dia do ato criminoso serão analisadas pela polícia para formar o quebra-cabeça.

Segundo o agricultor Chico Panema, “não é a primeira vez que isto acontece em sua propriedade, o prejuízo causado com a distribuição é irreparável, e esperamos que a polícia possa dar uma resposta para evitar que nós que vivemos aqui da agricultura não seja de novo prejudicado”. Comentou.

Um ato criminoso dessa natureza pode representar a maldade alheia, feitas por pessoas então “desconhecidas”. A população da comunidade de Lagoa Seca e Ponta de Salina podem ajudar denunciando a policia os criminosos, através do 190 da PM Central.

As forças de segurança ainda disponibilizam outros telefones: (84) 99936-9126 Polícia Militar de Guamaré / (84) 35216475 Polícia Civil de Macau / (84) 981706348 Polícia Civil de Guamaré. Sua identidade será preservada no mais absoluto sigilo.

