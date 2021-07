Celso Amâncio estreia no radiojornalismo de Natal

Jornalista por formação, o blogueiro Celso Amâncio amplia o seu trabalho na imprensa potiguar, com a participação no quadro Giro pelo RN, no programa “Tudo ao Meio Dia”, apresentado na 91,9 FM pelo trio de jornalistas, Simone Silva, Anderson Barbosa e Rodrigo Loureiro.

O programa é apresentado diariamente, de segunda a sexta-feira, na FM Boas Novas (91,9), emissora com alcance em Natal, Grande Natal e mais 60 municípios de outras regiões do estado. A rádio é administrada pela Arquidiocese de Natal.

Bem relacionado com a imprensa do RN, jornalista respeitado e muito antenado, Celso Amâncio iniciou a sua atuação no jornalismo pelo jornal impresso, teve passagem pela rádio Salinas de Macau e edita o blog que leva o seu nome.

A participação do jornalista com as notícias da região e comentários, acontece pelo Skype, com conexões de voz e vídeo, direto com a bancada de jornalistas. Nesta sexta-feira, 03, o blogueiro macauense participou presencial do programa, que tem o patrocínio da Fiern, Governo do RN e Detran-RN.