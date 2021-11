Cemitérios de Guamaré estão prontos para o Dia de Finados

Nesta terça-feira, dia 2 de novembro é celebrado o Dia de Finados. Apesar da flexibilização das atividades no munícipio, a visitação nos cemitérios deverá ser feita seguindo os protocolos sanitários impostos no enfrentamento à Covid-19.

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, realizou um mutirão para deixar os locais de visitação arrumados para a celebração do Dia da Saudade.

Os cemitérios públicos do município são localizados na sede em Guamaré, no distrito de Mangue Seco I, e na comunidade de Baixa do Meio. Todos estão prontos para receber a visitação das famílias dos ente queridos no Dia de Finados.

Foram executados serviços de manutenção com capinação, jardinagem, revisão na iluminação, varrição e pintura. A prefeitura disponibilizará uma equipe de apoio nos três locais durante todo o dia.