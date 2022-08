Censo 2022: recenseadores começam a visitar cerca de 1 milhão de casas no RN

O Censo Demográfico 2022 começou nesta segunda-feira (1º) em todo Brasil. No Rio Grande do Norte, os mais de 2.900 recenseadores têm o desafio de visitar cerca de 1,1 milhão de domicílios, em zonas urbanas e rurais, dos 167 municípios até o fim de outubro.

Tudo isso para fazer o mais amplo e preciso perfil da população brasileira e potiguar.

Para iniciar a maior operação civil do Estado brasileiro, a Unidade Estadual do IBGE no Rio Grande do Norte realizou o lançamento oficial do Censo, no bairro Mãe Luíza, em Natal, na manhã desta segunda-feira (1º).