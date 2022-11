Censo em Guamaré continua durante o mês de novembro

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) continua realizando o Censo Demográfico 2022 em Guamaré. A Prefeitura Municipal de Guamaré reforça para toda a população guamareense a importância de participar da pesquisa. É através do censo que são atualizados o número de moradores, a renda por família.

Essas informações são utilizadas para também para o repasse de recursos federais e estaduais como FPM – Fundo de Participação dos Municípios que é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais. Por isso, é de suma importância participar do censo.

Em Guamaré, os recenseadores já concluíram o centro e agora iniciam as visitas na zona rural. Os recenseadores do IBGE estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). Para responder às perguntas basta ser morador do domicílio e ter mais de 12 anos de idade. É necessário informar nome, telefone, e-mail e CPF.

O censo é obrigatório, e está previsto na Lei nº 5.534, sujeito a multa em caso de respostas falsas ou recusa de participação.