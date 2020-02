Central da Cidadania de Guamaré entrega 60 Carteiras de Trabalho

A Central da Cidadania do município de Guamaré comemora a consolidação de mais serviço. Na manhã desta quarta-feira, 05, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social fez a entrega de 60 Carteiras de Trabalho.

“Este serviço é um marco importante para o acesso do jovem e do trabalhador ao emprego, na medida em que possibilita ao cidadão de Guamaré requerer este documento no próprio município”, destacou o prefeito Adriano Diógenes.

As novas carteiras foram entregues aos usuários pelo Prefeito Adriano Diógenes, na presença da Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara e do Vereador Edinor Albuquerque. Segundo a Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara foram emitidas gratuitamente nos meses de janeiro e fevereiro, mais de 100 Carteiras de Trabalho no município.

Como solicitar o documento?

O cidadão que necessitar tirar a sua Carreira de Trabalho pode se dirigir a Central da Cidadania, de segunda à sexta-feira, no horário de 07h às 13h, levando os seguintes documentos: certidão de nascimento/casamento, identidade, CPF e comprovante de residência. Todos os documentos devem ser originais ou cópia autenticada.

(Visited 10 times, 10 visits today)

Novos ônibus passam a integrar a frota escolar de Guamaré SEMAS reúne famílias assistidas por programas sociais em Guamaré