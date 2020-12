Central da Cidadania: Guamaré oferece uma diversidade de serviços em um só lugar

A Central da Cidadania foi inaugurada em junho de 2019, na gestão do Prefeito Adriano Diógenes, com o objetivo de entregar serviços de qualidade à população de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Um setor público que passou a ser muito útil à população. Os moradores da cidade e das comunidades não precisam mais se descolar nas madrugadas, até outros municípios em busca de um serviço para exercer a sua cidadania plena.

Os serviços funcionam através de parcerias com as esferas municipal, estadual e federal. Somente no ano de 2019 foram realizados 4.115 atendimentos das mais diversas naturezas.

A Central da Cidadania foi instalado também um banco de currículos, no intuito de promover a geração de emprego e renda no município, possibilitando a parceria junto à grandes empresas.

Exemplo disto foi são as seleções de emprego para o restaurante Madero, dentre outros serviços que foram ofertados desde sua inauguração:

Carteiras de identidade – 1200

Carteiras de trabalho – 17

CPF (segundas vias) – 91

Carteiras do idoso – 47

Identidade jovem – 07

Curriculos recebidos – 438

Curriculos encaminhados para seleção – 230

Oficinas de artesanato – 11

Oficinas para entrevista de emprego – 03

Oficina de atendimento ao público -02

No ano de 2020, mesmo diante da pandemia, a prefeitura através da secretaria de assistência social, continuou ofertando diversos serviços relevantes à comunidade.

Dentre estes, 375 jovens de Guamaré e região fizeram a seleção do restaurante Madero, e destes 248 foram aprovados. Os números citados somente atestam e solidificam a importância da Central da Cidadania para o município.

