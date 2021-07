Central da Cidadania em Guamaré oferta serviço da CNH Social RN 2022

O programa CNH Social RN 2022 tem como um de seus principais objetivos gerar oportunidades para que os cidadãos do Rio Grande do Norte possam tirar a carteira de motorista de forma totalmente gratuita.

Para participar do programa CNH Social RN 2022, primeiro é preciso se encaixar nas regras.

O programa garante a isenção das taxas de todas as etapas da emissão da CNH, como por exemplo:

Exames clínico-médicos de aptidão física e mental;

Exame psicológico;

Licença de aprendizagem e direção veicular;

Gastos de confecção da primeira CNH — ou, caso haja mudança, para a categoria C, D e E.

Regras de inscrição CNH Social RN 2022

De modo geral, para participar da CNH Social RN 2022 é preciso cumprir as seguintes exigências:

Ser de família de baixa renda;

Ser penalmente imputável;

Ter idade superior a 18 anos;

Ser inscrito (a) no Cadastro Único (CadÚnico);

Saber ler e escrever;

Possuir carteira de Identidade, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou documento equivalente;

Comprovar domicílio no Estado do Rio Grande do Norte;

Não estar judicialmente impedido de possuir CNH.

Atenção

É de extrema importância salientar que pessoas que tenham cometido infração penal na direção de veículo automotor, não estão aptas a participar deste programa!

Documentos necessários para a inscrição

No ato da inscrição da CNH Social RN são solicitados alguns documentos.

RG;

CPF;

Comprovante de residência do município;

Comprovante de renda.

Para mais informações procurar a central da cidadania de Guamaré – Rua: Luiz de Souza Miranda S/N – Telefone: 84 9 9644-0808