Central da Cidadania oferta serviço de emissão de título de eleitor

A Central da Cidadania de Guamaré está ofertando o serviço de emissão, atualização e transferência de Título de Eleitor on-line.

O Título de Eleitor Online, aplicativo chamado de e-Título, é um importante aliado do eleitor. Entre as vantagens, ele pode substituir a versão impressa do título de eleitor, trazer informações sobre o local de votação, quitação eleitoral e ainda é possível justificar ausência nas eleições.

A Central da Cidadania tem oferecido este serviço para facilitar o acesso dos munícipes que não possui habilidades com aplicativos móveis e/ou não possuem acesso à internet.

Os interessados devem comparecer a Central da Cidadania portando os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência (comprovante no próprio nome ou dos pais) e declaração escolar para os adolescentes de 16 e 17 anos.

O Serviço é ofertado de segunda a quinta das 07h às 12h, das 14h às 17h, e nas sextas das 07h às 12h.