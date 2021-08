Central da Cidadania passa a ofertar serviços em parceria com o SINE

O Munícipio de Guamaré através da Secretaria Municipal de Assistência Social, celebrou acordo de parceria com Sistema Nacional de Emprego – SINE/RN.

A partir desta quarta-feira 04 de agosto, a Central da Cidadania passará a contar com um servidor do SINE/RN, que atenderá a população Guamareense com atendimentos mensais.

Aos que se interessar em se cadastrar no SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, chegou a grande oportunidade de ter seu currículo disponível por várias empresas brasileiras através do SINE.

Os interessados devem procurar a Central da Cidadania munidos dos seguintes documentos originais: RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e currículo (caso não tenha, faz no atendimento).

Horário de atendimento das 9h00 as 12h00 e 14h00 as 17h00 na Central da Cidadania de Guamaré.