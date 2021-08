CER de Guamaré é referência em reabilitação para 26 municípios da 3ª Região de saúde do estado

Modelo de atendimento e na qualidade dos serviços, o Centro Especializado em Reabilitação- CER –III de Guamaré é habilitado no Ministério da Saúde, para atender a modalidade física, intelectual e auditiva, abrangendo a população dos 26 municípios que compõem a 3ª Região de Saúde do estado.

Compõem a equipe multiprofissional: Assistente Social, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Neurologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Um veículo adaptado realiza o translado dos pacientes de suas casas até o atendimento em reabilitação. “Os profissionais da equipe do CER têm um objetivo em comum: melhorar a qualidade de vida dos pacientes, inserindo cada um deles no ambiente familiar e social”, destacou Mayane Letícia, integrante da coordenação técnica do CER.