CER realiza oficina de construção de recursos lúdicos e terapêuticos com professores

Foi realizada na sala de psicomotricidade do Centro Especializado de Reabilitação – CER de Guamaré, nesta sexta-feira (07), a oficina de construção de recursos lúdicos e instrumentos de estimulação cognitiva, psicomotora, de aprendizagem e socialização, voltada para os profissionais da educação. A atividade é parte da programação da Secretaria Municipal de Saúde na X Semana do Bebê em Guamaré.

A proposta principal da oficina foi confeccionar junto aos professores, recursos lúdicos e de psicomotricidade para que sejam utilizados em sala de aula que podem ser utilizados com crianças com ou sem deficiência e reforça a importância da utilização de recursos lúdicos como facilitador na aprendizagem e desenvolvimento de crianças do ensino infantil.

A oficina foi mediada pela terapeuta ocupacional, Liv Duana das Neves Cosme, pela psicóloga Luanna Teodoro e fisioterapeuta Suellayne Joyce, que fazem parte da equipe técnica multiprofissional do CER de Guamaré. Os professores de educação infantil da rede municipal de ensino, visitadores do programa criança feliz e técnicos da secretaria municipal da assistência social, foram o foco da ação com 47 participantes, dos quais 46 foram mulheres e 1 homem.

A ação possibilitou a vivência da terapia ocupacional, bem como levou ao ambiente escolar novas estratégias e habilidades a cerca do manejo da aprendizagem de criança, com ou sem deficiência. Além da aprendizagem a oficina encoraja os profissionais da educação para que sejam fortalecedores da rede da pessoa com deficiência na política pública da educação. A oficina fez tanto sucesso entre os professores que mais encontros dessa natureza, incluindo o corpo docente do município de Guamaré foram solicitados.

A programação da X Semana do Bêbê segue até o próximo dia 12. Confira a programação aqui: Semana do Bebê.

Asscom/PMG