Cerimônia de posse dos vereadores eleitos será no plenário da Câmara de Guamaré

Como acontece a cada quatro ano, a Câmara Municipal de Guamaré, recebe os novos vereadores eleitos em novembro, para a cerimônia de posse que dará início a seus mandatos para o período de 2021 a 2024.

A reunião solene acontece no dia 1º de janeiro de 2021, às 15h, no Plenário da Câmara.

Na mesma ocasião, serão eleitos e tomará posse os membros da Mesa Diretora, que estarão à frente do Legislativo pelos próximos dois anos.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Eudes Miranda, comunica, aos vereadores e componentes desta Augusta Casa Legislativa, que devido o Decreto Estadual, alinhado com determinação municipal, que recomenda não aglomeração, por esse motivo, será restrita a 05(cinco) convidados por vereador diplomado que tomará posse, ressalvando a observância aos protocolos de proteção da pandemia, como usar máscaras, álcool e distanciamento.

De igual modo, na dicção do [1]art. 5º do Regimento Interno Câmara Municipal Guamaré apresentar documentação necessária, nos termos deste artigo, e ainda, na dicção do art. 8, I e demais dispositivo do mesmo diploma regimental, observado os prazos legais e demais formalidades.

O público poderá acompanhar a solenidade, em tempo real, pela transmissão disponível nas redes sociais e portal da Câmara de Guamaré, além da imprensa local.

EDITAL CONVOCAÇÃO CÂMARA DE GUAMARÉ

