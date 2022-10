Cinco pessoas são executadas dentro de carro em Afonso Bezerra

A chacina foi registrada no final da noite deste sábado, 8 de outubro de 2022, as margens da rodovia 118, no município de Afonso Bezerra, no interior do RN.

De acordo com a Polícia Militar, pelos menos cinco pessoas foram encontradas mortas dentro de um veículo, do tipo Fox de cor prata com placas da cidade de Areia Branca.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, os corpos estão crivados de balas dentro do carro capotado.

No interior do veículo a PM visualizou vários galos-de-briga, todos mortos. Ainda não há informações sobre a motivação da chacina. As vítimas ainda não foram identificadas.