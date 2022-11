Chama atenção a simplicidade de “Hélio do Povo”

“Hélio do Povo”, não tem apelido que caia melhor para o filho de seu Raimundo Nonato e Dona Maria das Neves.

Pois bem…

Como foram sabias as palavras de Wando Gomes, ao dizer: “Fotografar é a arte de eternizar momentos”. A imagem que ilustra este post irei emoldurar e colocar na galeria do blog por retratar a simplicidade e o espírito público de um líder político que goza da admiração e do respeito da grande maioria do povo de Guamaré.

Hélio Willamy como poucos o conhecem, tem chamado sempre atenção por causa da sua humildade. Suas origens norteiam sua vida cotidiana, e quem mora aqui na cidade, sabe bem que ele é um exemplo para muitos políticos que lidam diariamente com o povo. E alguns até tentam, mas não conseguem chegar tão perto do povo como Hélio.

Em visita aos amigos no município, Hélio esteve no assentamento Umarizeiro, zona rural do município de Guamaré, visitando a casa de Maria Cícera de Araújo (73 anos), mais conhecida como Dona Ciça, que é agricultora. Uma mulher cheia de vida, feliz, que esbanja saúde e muita disposição.

As visitas que Hélio faz sempre a amigos já são parte da sua rotina de vida pública, desde quando ainda ele era vereador. Hélio se sente bem em ouvir e ser ouvido pela população, não é a toa que ele é chamado de Hélio do Povo.

Em sua página no instagram Hélio publicou:

“Tem imagens que valem mais que mil palavras, e essa é uma delas que a gente jamais esquece. Fica na memória pelo gesto simples de nos receber tão bem e compartilhar conosco sua história de vida; lutas e alegrias.

Me sinto privilegiado e abençoado por encontrar nessas minhas andanças, o resultado do nosso trabalho; o reconhecimento e agradecimento.

Não é só sobre política, é sobre pessoas. Não só sobre política, é sobre o respeito às pessoas.

Não é só sobre política, é sobre agradecer por abrir as portas do seu lar humilde e cheio de riquezas que muitos não enxergam.

Em nome de Dona Cícera, agradeço a todos por sempre me receber tão bem, não só no período eleitoral, mas todos os dias.

Gratidão a Deus!”

Hélio do Povo