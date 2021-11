Chapa de Arthur e Eliane é reforçada nas ruas de Baixa do Meio na caminhada do 40

Era apenas uma caminhada com panfletagem e acabaram arrastando uma multidão de vermelho com Arthur, Eliane, vereadores, e a nação vermelha pelas ruas da comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

A nação vermelha acompanhou o candidato do PSB num ato de apoio à continuidade do projeto político do líder politico Hélio, Eudes, Arthur e Eliane para o desenvolvimento da cidade.

A cada passo, em cada rua da comunidade as pessoas entoavam cantos de “eu quero Arthur para prefeito, eu quero Arthur para continuar”. Militantes cumprimentaram os candidatos a prefeito e vice com gestos de abraços e gratidão.

Do alto, as ruas do distrito ficaram tomadas pelo um mar de gente alegre e feliz. “Quero agradecer a presença de todos… Quero confessar que fiquei muito emocionado com a alegria do nosso povo nas ruas da comunidade. Esse é o nosso modo de fazer campanha ouvindo e sendo ouvido pela população”. Comentou Arthur Teixeira.

Ao final, o candidato continuou sendo cumprimentado por vários militantes, recebendo palavras de incentivos e apoio a chapa de Arthur e Eliane. A eleição suplementar em Guamaré está marcada para acontecer no próximo domingo, dia 7 de novembro.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las – Parte I:

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las – Parte II: