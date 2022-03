Chapa Ezequiel e Walter Alves está perto de se consolidar, diz jornal

A decisão dos diretórios nacionais do MDB, PSDB e União Brasil de lançar juntos candidatura única à presidência da República, no dia 1°de junho, deu mais força para se consolidar a formação da chapa majoritária PSDB-MDB para concorrer ao Governo do Estado, tendo, na composição, o presidente estadual dos tucanos e presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (RN) (ALRN), deputado Ezequiel Ferreira, como candidato a governador, e o deputado federal Walter Alves, a vice-governador.

Este seria o cenário perfeito para a oposição, pois Ezequiel tem se configurado como excelente nome para se contrapor à reeleição da Govenadora Fátima Bezerra (PT). Além disso, é o preferido do Prefeito de Natal (RN) e colega de partido, Álvaro Dias, e do Ministro do Desenvolvimento RegionalRogério Marinho (PL), pré-candidato ao Senado.

AgoraRN