A chapa Fátima Bezerra/Walter Alves será lançada oficialmente em junho com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento será realizado entre os dias 14 e 15, quando Lula estará no Rio Grande do Norte para participar da 1ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária.

A aliança PT/MDB potiguar foi selada na noite desta quarta-feira, 27, em Brasília. A governadora Fátima e o deputado federal Walter Alves se reuniram com Lula e a presidente nacional do PT, deputado Gleisi Hoffmann.

Fátima expôs o processo de articulação para fortalecer o projeto de reeleição, incluindo o PDT do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, que será o candidato ao senador da República.

Setores do PT potiguar são contra a presença de dois membros da tradicional família Alves na chapa majoritária, mas a articulação que começou por Lula, para ter o MDB na sua campanha à Presidência do país, levou em conta a “desmobilização” da oposição potiguar, que teria o PDT e o MDB dos Alves contra a governadora.

Para a formação da chapa PT/MDB/PDT, a governadora teve que abrir da reeleição do senador petista Jean Paul Prates, que participará das eleições como o primeiro suplente de Carlos Eduardo, o do vice-governador Antenor Roberto (PCdoB), que já avisou que não disputará as eleições deste ano.