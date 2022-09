Chapolin Colorado: O vereador atrapalhado

Se você nasceu nos anos 80 ou 90, com certeza a série “Chapolin Colorado” fez parte da sua infância.

A história conta que o personagem foi criado para satirizar os heróis norte-americanos.

A versão mexicana apresentava um personagem magro, sem recursos e bastante atrapalhado.

Vestido com uma fantasia vermelha e amarela, duas anteninhas e carregando uma marreta de plástico, o personagem de Roberto Bolaños, mesmo ator de Chaves, fazia palhaçadas e contava com diversos ditados confusos e frases divertidas que eram a sua marca registrada.

Pois bem…

Comparar a atuação de um vereador representante do povo, eleito pela população de Guamaré com o personagem de Chapolin Colorado, não é ofensa.

Afinal, eu também já fui criança e assisti as resenhas atrapalhadas deste personagem que queria ser herói.

Para chegar a um lugar sem pagar o preço necessário, pode lhe custar caro, caríssimo, muitas das vezes ser até esquecido ou excluído da vida pública.

São Marcos já dizia em seu capitulo 15:35 – “Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos.” Digo assim, que para ser presidente da casa do povo no legislativo, ser vice-prefeito em uma chapa majoritária de um grupo politico, ou até mesmo prefeito de uma cidade como Guamaré, é preciso calçar as sandálias da humildade e percorrer o mesmo caminho que muitos percorrem para chegar a ser um herói.

O problema é que todos têm percebido que a estratégia política de chegar fácil ao trono da presidência da câmara ou fazer parte da chapa majoritária visando à próxima mesa diretora, ou mesmo as eleições de 2024, demostra claramente que o vereador Chapolin Corolado não passa de um anti-herói atrapalhado.

É, vereador, muita gente não conta e não percebeu sua astúcia. Suas estratégias atrapalhadas já virou comentários nos gabinetes e nos corredores da câmara.

Isto demostra que vossa excelência não chegará ao lugar tão desejado, a não ser que o nobre vereador tenha a humildade de apagar os erros do passado, mude a forma de fazer politica no presente, para que tenhas êxito no futuro.

Qualquer semelhança é mera coincidência!