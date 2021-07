“Cheguei para apagar o fogo do adversário e aquecer as chamas de esperança da nação verde”, disse Vicente

O que era especulação nos bastidores, nas redes sociais, além dos grupos de whatsapp, agora se tornou fato! Vicente de Paula Felix, mais conhecido por Vicente, chegou, chegando!

Tá na conta da soma, na tabuada da multiplicação desenhada pela Nação Bacurau.

Ao bater o martelo, aderindo ao grupo politico de Eudes e Hélio, ele disse… “Cheguei para apagar o fogo do adversário e aquecer as chamas de esperança da nação verde. O MDB pode contar com um homem de coragem, e a força de um bombeiro militar para juntos lutar por dias melhores”. Comentou.

Vicente é dono de uma voz incomparável, que dispensa qualquer comentário, sendo referência com suas frases de efeito, durante as apresentações de campanhas eleitorais. Um militante de linha de frente.

Um cara querido e que tem muitos amigos conquistados ao longo dos anos. Após ouvir e ser ouvido pelo prefeito Eudes Miranda, ele decidiu ao lado da sua esposa, dos seus amigos Moacir de Pipoqueiro e Biriu, vestir a camisa verde do bacurau.

O grupo do MDB ganhou não somente um amigo, mas um soldado, e recebeu de braços abertos um bombeiro militar que chegou para baixar o fogo do adversário.