Chico Panema se emociona ao receber a visita do prefeito Adriano Diógenes

Deitado em sua rede com a saúde que requer cuidados, mas lúcido, o agricultor, Chico Panema, se emocionou ao receber em sua casa na comunidade de Lagoa Seca, na ultima sexta-feira (25), a visita surpresa do prefeito Adriano Diógenes.

Seu Chico aproveitou a oportunidade para parabenizar o prefeito pelo o que ele vem fazendo pelas as famílias de Lagoa Seca, “só temos a agradecer meu filho por tudo, agradeço a este homem que está aqui do meu lado, que teve o olhar voltado para os excluídos”, e não escondeu sua emoção durante todo tempo com gestos de gratidão.

Chico Panema é uma dos moradores mais antigos da comunidade, ele sabe da importância do poder público de trabalhar em prol dos moradores do distrito. A ampliação da rede de abastecimento de água para as residências melhorou muito as condições de vida das famílias, faltou pouco para conclusão, mas o avanço é visível.

Adriano é um gestor destemido, cheio de sonhos e ousadia. Antes de se despedir, seu Chico fez outro pedido ao prefeito, “Quero em vida meu filho ver a estrada da minha comunidade sendo construída, porque o problema da água foi resolvido, o distrito está recebendo uma praça poliesportiva para os jovens brincar, falta só à construção da estrada para melhorar para todos”, concluiu.

