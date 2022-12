Chuva de bala e prisão em Guamaré

Noite movimentada na área policial no centro da cidade em Guamaré. Especificamente, próximo ao restaurante do Cição, as margens do Rio Aratuá.

No patrulhamento ostensivo a polícia militar parou a VTR para fazer uma abordagem a dois homens suspeitos, mas a PM foi recebida à bala.

Houve troca de tiros no local, mas não há policiais feridos.

Um homem foi preso, e outro com tornozeleira eletrônica conseguiu fugir, mas já foi identificado pelos agentes.

A polícia fechou a entrada da cidade, buscas estão sendo feitas nas extremidades do conjunto Vila Maria, rios e manguezais na tentativa de localizar para prendê-lo.

Há forte suspeita que o acusado tenha entrado para o rio, e esteja escondido dentro do mangue, a escuridão da noite dificulta a operação.

O clima ainda é tenso no local porque o homem está armado.

A operação está sendo coordenada pelo o Subtenente PM Jonhny Cruyff, com apoio de vários policiais.

Aguarde novas informações a qualquer momento.