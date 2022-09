Ciclistas de Guamaré presente no Eco Pedal na cidade de Goianinha

A equipe Catraca Bike de Guamaré tem sido destaque nos eventos que participam nas cidades do Rio Grande do Norte, tornando o esporte desta modalidade mais forte, e representando o nome do município.

Neste domingo de sol (18) não foi diferente para a equipe que acordou cedo, ainda pela madrugada, para organizar os equipamentos e as bicicletas, colocar o carro na estrada e percorrer uma distância de 229,9km para participarem do Eco Pedal na cidade de Goianinha.

Os participantes percorreram as zonas rurais e urbanas da cidade durante o percurso, auxiliados por carros de apoio, suporte de mecânicos, locais de hidratação e muita alegria. Um dos objetivos do Eco Pedal é estimular a prática do ciclismo na cidade, região e estado do RN.

Além de Guamaré, vários ciclistas de outros municípios do RN, e de outros estados participaram do evento considerado um sucesso, que contou com aproximadamente 350 esportistas.

Nada seria possível sem a vontade dos atletas de praticar este tipo de esporte que cresce a cada dia na cidade. A equipe contou com apoio do vereador Dedezinho, da ex-vereadora Lisete Negreiros, e o comandante da Guarda Civil Municipal, Jabnean Batista.

Estes apoiaram os atletas, e são incentivadores desta modalidade esportiva na cidade. A equipe Catraca em nome de todos os participantes agradece o apoio de público.

O encontro teve como objetivo incentivar e fomentar o uso de bicicletas como atividade físico-esportiva e uma alternativa de transporte não poluente, além de trabalhar a questão da saúde como condicionamento físico e mental.