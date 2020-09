Cidade em Festa: Zé Antônio está apto a disputar a prefeitura de Macau

Motivo de comemoração para muitos Macauenses, e um balde de água fria na pretensão daqueles que apostam na desagregação e no enfraquecimento do grupo político liderado pelo ex-prefeito Zé António.

Em decisão publicada nesta quarta-feira (02), a Juíza da Comarca de Macau, Excelentíssima Drª Cristiany Maria de Vasconcelos Batista, revogou decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que tornava o médico Zé Antônio inelegível.

Com à decisão da justiça a favor de Zé Antônio, o médico do povo que é pré-candidato a Prefeito de Macau, segue na disputa sem nenhum impedimento judicial para registrar sua candidatura.

Seu nome será homologado durante convenção partidária, onde será apresentado o prefeito, o vice e os vereadores da coligação.

Esperança Renovada

Mesmo com as derrotas e as adversidades enfrentadas ao longo dos anos, a esperança de proporcionar dias melhores para seu povo sempre se manteve viva e acesa no coração do médico e ex-prefeito sonhador.

Bastou Zé António anunciar que seria pré-candidato e disparar nas pesquisas de intenção de voto como favorito, para de logo surgir à perseguição politica, vindas de todos os lados, de todos os tipos, até mesmo daqueles que deveria defender o povo.

Apto para disputa

Como não existe mais nada que macule depois desta decisão a imagem do médico e ex-prefeito de Macau, muitos opositores na cidade, na câmara de vereadores, dentre outros, estão inventando, distorcendo, denegrindo, atacando nas redes sociais e grupo de whats app um homem do povo.

O médico Zé Antônio é um entre muitos que de alguma maneira procura emprestar sua experiência de sucesso como prefeito por duas vezes de Macau para salvar a cidade, e devolver aos macauenses a esperança de dias melhores.

Deus e o povo é o combustível

O que fortalece este homem a continuar na vida pública mesmo com as perseguições e ataques sofridos nas ultimas semanas, é a fé em Deus e retribuição da população por onde ele anda, na maioria das vezes, o reconhecimento vem em forma de um abraço carinhoso, de um aperto de mão, ou sinal de positivo nas ruas de Macau.

A cada esquina da cidade há um testemunho de um cidadão… A firmeza no falar do médico e ex-prefeito esconde o tamanho do coração de quem enxuga as lágrimas que correm pela dor de um irmão, aconselha, e se preocupa com todos… Esse homem chama-se Zé Antônio.

Clique aqui e veja a decisão: Decisão Zé Antônio

(Visited 1 times, 1 visits today)