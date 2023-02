cidente entre carros na BR-406 deixa duas pessoas gravemente feridas em João Câmara

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em uma batida entre dois carros na noite de sexta-feira (3) na BR-406 no município de João Câmara, na Região do Mato Grande, no interior do Rio Grande do Norte.

O acidente aconteceu por volta das 22h40 no quilômetro 110 da estrada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi frontal entre um carro do tipo Toyota Hilux, de cor cinza, e uma picape do tipo Nissan Frontier, de cor prata.

Segundo a PRF, duas vítimas foram socorridas em estado grave e outras cinco atendidas com ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. G1/RN