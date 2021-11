Circuito de Queimada movimenta o esporte e a juventude em Guamaré

O Circuito de Queimada, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Guamaré chegou ao fim, com nova etapa em Baixa do Meio, nesta segunda-feira, 15.

Recebendo apoio total da prefeitura, o evento idealizado pela secretária de esporte do município, Larissa Mayara foi considerado de início uma aposta ousada pelo ineditismo da modalidade na cidade.

A competição contou ao todo com 12 equipes, sendo 5 no masculino adulto, 2 no masculino juvenil e 5 no feminino adulto, além de 2 no feminino juvenil.

Cerca de 120 crianças e jovens foram contemplados com o evento esportivo, que registrou também a presença de equipes de outras cidades.

Foram realizados 64 jogos em 4 dias de competições, incluindo a etapa de Baixa do Meio. Em todas as categorias, as equipes campeãs foram premiadas com R$ 500,00 e as vice-campeãs receberam R$ 250,00, totalizando R$ 3 mil em premiações.

Os recursos da premiação foram disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. Devido a grande procura das equipes e o sucesso da competição, a secretária de Esporte, Larissa Mayara já estuda a realização de novas competições.

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

ADULTO MASCULINO

Campeão: Os problemáticos

Vice Campeão: Falcões de mel

ADULTO FEMININO

Campeã: Barreiras

Vice Campeã: As sem limites

JUVENIL MASCULINO

Campeão: Os sonhadores

Vice Campeão: Os meninos de ouro

JUVENIL FEMININO

Campeã: Rua Assu

Vice Campeã: As boys de Lagoa Seca