Circuito Musical é a atração deste sábado (25) do Rastapé em Guamaré

Neste sábado (25) a programação do Rastapé em Guamaré ficará por conta de Bruninho Lins, Rafinha Rapaziada, DJ Petros e Circuito Musical. A festa acontece na Orla Aratuá a partir das 22h.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio das secretarias de Turismo, Educação e Cultura, com apoio da secretaria de Segurança Pública, aberto ao público. Uma ampla estrutura está montada para receber o público com conforto e segurança.

Após dois anos suspensas por causa da pandemia, a comemoração do São João deve reunir não apenas guamareeses, mas também visitantes das cidades vizinhas, “O São João é a festa mais tradicional do Nordeste, celebrar as festas juninas é respeitar e valorizar a nossa cultura, nossa história”, declarou o prefeito Arthur Teixeira.

A programação do Rastapé em Guamaré segue até o dia 28 com festejos juninos de São Pedro, em Baixa do Meio. Na programação o Arraiá Junina da Juventude, Arraiá das Escolas Madalena, Sebastiana, Jesse e Maria do Socorro e as bandas Som de Barões, Reinaldo Neto e Elias Raio-X.