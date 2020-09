Claudionor Vieira: Noite de lembranças e muita emoção durante missa de 30 dias de saudade

Uma noite de lembranças e muita emoção. Familiares e amigos do ex-vereador Claudionor Vieira de Melo, pai do vereador Edinor de Albuquerque, participaram nessa quinta-feira (03), da missa de 30 dias de saudade realizada no Centro Pastoral, Padre Murilo, da Igreja Nossa Senhora Imaculada da Conceição.

Durante a cerimônia, era visível ver a saudade dos familiares e amigos em todas as lágrimas, em cada palavra, em gesto. Por conta da pandemia, muito amigo da família de Seu Nor, como era conhecido, não pôde acompanhar a cerimônia presencialmente.

A missa foi presidida pelo padre Gilvan Bezerra.

