CMDC se reúne com as forças de segurança do município

Com o objetivo de combater o índice de violência contra Crianças e Adolescentes e acolher as vítimas de forma humanizada com suporte especializado, a Prefeitura de Guamaré através da Secretaria de Assistência Social realizou nesta quarta-feira (05), uma reunião para apresentação da minuta do protocolo que estabelece um fluxograma de atendimento às crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, com ênfase na escuta especializada, para fins de análise, deliberação e contribuição ao documento, por parte da Segurança Pública do Município.

O Protocolo tem como objetivo dar direcionamento aos atendimentos dos órgãos de promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes no âmbito do município de Guamaré para fornecer as diretrizes que possam contribuir com a celeridade dos processos administrativos, agilizar o atendimento à rede de proteção e evitar mais danos às vitimas.

Participaram da reunião os representantes dos órgãos que integram a Rede Municipal de Proteção à Criança e ao adolescente: Marisa Rodrigues (Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guamaré); Ingrid Vasconcelos (assessora jurídica do SUAS); Francimar Fernandes (assistente administrativo); Francinilson Nunes (secretário municipal de Segurança Pública); Veromilson José (subcomandante da Guarda Civil); Johny Cruiff (Comandante do 3° Pelotão de Polícia Militar).