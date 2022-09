Colheita de 330 toneladas de silagem conclui programa corte de terra 2022

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e os agricultores acompanhados pelo o programa, encerram o ciclo do programa entrega de sementes e corte de terra 2022. A conclusão do programa foi marcada com a colheita de 330 toneladas de silagem.

As ações de distribuição de sementes iniciaram no mês de fevereiro, beneficiando cerca de 250 agricultores guamareenses distribuídos nas áreas rurais do município. “A secretaria de Desenvolvimento Rural tem o total apoio do prefeito Arthur Teixeira que não me esforços para desenvolver ações que beneficiam o homem e a mulher do campo. Nesses primeiros meses da gestão, já realizamos inúmeras ações e programa corte de terra é sem dúvida, uma das mais importantes, pois acompanha o agricultor desde a doação de sementes, preparo da terra e colheita”, declara o secretário de Desenvolvimento Rural, Francisco Enok.

A prefeitura de Guamaré trabalha ao lado dos produtores rurais desde distribuição de sementes, disponibilizando equipamentos para preparação do solo com o corte de terra, trazendo parcerias com o INCRA, Governo do Estado, FETARN, entre outros parceiros, visando sempre o desenvolvimento da agricultura como uma importante atividade econômica para o município. Asscom/PMG