Colisão entre caminhão e carro deixa quatro mortos na BR 304 em Santa Maria

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após grave acidente envolvendo um caminhão bitrem e um Prisma. A colisão aconteceu por volta do meio-dia desta sexta-feira, 28, no KM 257 da BR 304, no município de Santa Maria.

Segundo informações, o caminhão seguia no sentido Natal/Mossoró e o carro de passeio no sentido contrário. Uma ultrapassagem teria ocasionado à batida.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, 4 mulheres que estavam no carro de passeio morreram. O motorista do carro ficou gravemente ferido.

(Visited 1 times, 1 visits today)