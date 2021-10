Colisão frontal deixa um morto e um ferido na BR-304

Um motorista morreu e outro ficou ferido após acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (29), no km 236 da BR-304, no município de Riachuelo, no Rio Grande do Norte.

A vítima estava em um veículo modelo Spin e colidiu de frente com um caminhão baú.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a via ficou interditada para a retirada dos veículos e o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do corpo da vítima, que ficou preso nas ferragens.

O motorista do caminhão sofreu lesões leves, segundo a PRF. Ainda não se sabe a causa do acidente. G1