Com 20 anos, Daniel do Sub foi eleito o vereador mais novo de Guamaré

Ele não nasceu em Guamaré, é natural de Natal, mas tem uma história de amor com a cidade. “Foi aqui que cresci, onde aprendi muita coisa com inesquecível Sub Carlos. Cidade que me acolheu muito bem e fiz muitas amizades”, o relato é do jovem Francisco Daniel Monte de Lima, 20 anos, eleito vereador neste domingo, 15, com 536 votos. Candidato pelo Solidariedade, ele será o vereador mais jovem da próxima legislatura na terra do Ouro Negro.

“Entrei na vida política com muito amor para seguir os passos do meu pai. Ele que deixou um legado na cidade, que ficará marcado para sempre na história política. Como todos sabem foi uma vítima desse terrível vírus e não pode continuar com seus sonhos. Estou preparado para seguir sua luta”, desabafou. “Tenho certeza que irei contribuir no crescimento de Guamaré. Estarei apresentando projetos e leis na Câmara Municipal, sempre ouvindo a população e tentando contribuir dentro do possível”, destacou Daniel do Sub. BANDEIRAS DE MANDATO “Sem dúvidas vou defender a segurança, trazendo projetos e ações nessa área, como também para as demais áreas. Sabemos que para uma cidade melhorar, todas as áreas devem ser assistidas. Farei o possível para isso acontecer, fiscalizando e cobrando do executivo”, concluiu Fonte: Jornal da Cidade.